تنسيق التمريض 2023 محافظة القليوبية.. المواعيد والحد الأدنى للمجموعات 

أعلن الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بدء التقدم للحاصلين على الشهادة الإعدادية اليوم ضمن المجموعة الأولى من تنسيق التمريض 2023 محافظة القليوبية التي تسمى من اليوم حتى 11 يوليو الجاري بحد أدنى من 280 درجة إلى 275 درجة وفق التنسيق المعتمد من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ الإقليم

مواعيد تنسيق التمريض 2023 محافظة القليوبية

أوضح الدكتور وكيل وزارة الصحة أن تنسيق التمريض 2023 في محافظة القليوبية تم تقسيمه لـ3 مجموعات كالتالي :

- المجموعة الأولى من مجموع 280 درجة حتى 275 درجة وبدء التقديم لها اليوم حتى 11 يوليو الجاري

- المجموعة الثانية من مجموع 274 حتى 269 درجة ويكون التقديم لهذه المجموعة من 12 يوليو حتى 16 يوليو في حالة عدم اكتمال العدد المطلوب في المجموعة الأولى.

- المجموعة الثالثة من 268 حتى 264 درجة والتقديم لمدة ثلاثة أيام أخرى تحدد في حالة عدم اكتمال العدد المطلوب من المجموعتين الأولى والثانية.

أوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية في بيان له أن التقديم في تنسيق التمريض 2023 بالقليوبية لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 للالتحاق بمدارس التمريض التابعة للمديرية الموزعة كالتالي :

- ميت كنانة مركز طوخ بنين

- طوخ للفتيات

- شبين القناطر

- القناطر الخيرية

- بهتيم بشبرا

بكثافة للفصل الواحد من 28: 30 طالب وطالبة

المستندات اللازمة للتقديم في تنسيق التمريض 2023 محافظة القليوبية

أشار وكيل الوزارة أنه يجري تقديم صور المستندات التالية عند التقديم الخاص بتنسيق التمريض 2023 محافظة القليوبية كالتالي :

- صورة من استمارة النجاح واضح عليها رقم الجلوس والمجموع والإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب / الطالبة على الشهادة الإعدادية.

- صورة شهادة الميلاد.

- طلب الالتحاق علية طابع مهن تعليمية + طابع نقابة التمريض قيمته 25 قرشا من نقابة التمريض مقرها موقف بنها الجديد أمام صيدلة هدى الطباخ.

- يتم منح المتقدم إيصال برقم الملف وتاريخ الاستلام.

شروط وقواعد القبول في تنسيق التمريض 2023 محافظة القليوبية

أوضح وكيل وزارة الصحة أن شروط وقواعد القبول في تنسيق التمريض 2023 محافظة القليوبية كالتالي :

- مدة الدراسة 5 سنوات دراسية على أن يكون المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك.

- الحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة 2023 لغة إنجليزية.

- يقتصر القبول على أبناء المحافظة فقط الحاصلين منها على الشهادة الإعدادية على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة حرصا على مبدأ التوطين.

- القبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول بعد الانتهاء من أعمال التنسيق

- ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

- عدم النقل من مدرسة لأخرى خلال سنوات الدراسة حيث أن القبول يتم طبقا لاحتياج كل مركز إداري لكل محافظة.

- يتم تجميع الملفات بالمدارس وعمل كشف أساسي من 30 طالبا طالبة وكشف احتياطي من 30 طالبا طالبة ويتم مراجعة الكشوف بإدارة التدريب كل إدارة على حدة حسب نتيجة التقديم بالمدرسة.

- ضرورة اجتياز المتقدم للاختبارات التي تتم بمقر مركز تدريب صحة المرأة ببنها أمام مستشفى بنها التعليمي وهي اختبار الإملاء العربي، ويشترط الحصول على 7 درجات من 10 درجة النجاح ولا يجوز الإعادة للطالب للطالبة الراسبين في الإملاء.

اختبار لغة انجليزية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي يشترط الحصول على 7 درجات من عشرة.

-اجتياز الاختبار الشخصي قوة الملاحظة واللباقة في الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل مهارات التواصل المعلومات العامة.

- اجتياز الاختبار الطبي يتم بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة كشف نظر وكشف باطنة واختبار مخدرات و كشف لياقة طبية.

- ٱجتياز الاختبار النفسى ويتم بواسطة أخصائي الأمراض النفسية

- ٱجتياز كشف الهيئة لمناظرة الخلو من العيوب الخلقية وحسن المظهر وسلامة النطق والتناسق بين الطول و الوزن حيث يحق للجنة إضافة ما تراه مناسبا من فحوصات واختبارات.

لا يوجد استثناءات في القبول بالمدارس الثانوية للتمريض على مستوى الجمهورية

أكد وكيل وزارة الصحة أنه لا يوجد استثناءات في القبول بالمدارس الثانوية للتمريض على مستوى الجمهورية بناء على تعليمات الوزارة حيث يتم فحص الملفات وتحديد موعد اختبار الإملاء وكشف الهيئة لكل 30 طالب طالبة طبقا لأعلى المجاميع.

وفى حالة اجتياز الطلبة / الطالبات للاختبارات السابقة ونجاحهم في التنسيق يتم تقديم أصول المستندات التالية:

- استمارة النجاح الأصلية

- شهادة الميلاد الأصلية

- شهادة حسن سير وسلوك عليها دمغة فئة واحد جنيه

- شهادة جنسية مصرية -4 صورة شخصية

- ويتم تسليم أصول الأوراق بعد النتيجة خلال عشرة أيام ومن يتأخر عن المدة السابق ذكرها يتم النزول احتياطي حسب ترتيب المجموع وبمعرفة ناظرة المدرسة والتبليغ الرسمي لإدارة التدريب

أضاف وكيل الوزارة أنه في حالة عدم استكمال ملفات المقبولين يتم مخاطبة إدارة التدريب من قبل ناظرة المدرسة رسميا للإفادة و يتم أخذ تعهد وإقرارات على الطالبة وولى الأمر بعدم الزواج خلال فترة الدراسة وقبول التكليف في المواقع الطبية في مختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحة والسكان.

التقديم في تنسيق التمريض 2023 محافظة القليوبية

أوضح وكيل الوزارة للتعليمات اللازمة لأعمال التقديم في تنسيق التمريض 2023 محافظة القليوبية والاختبازات كالتالي :

- التقدم في الأيام المحددة بالمدارس ما عدا يومي الجمعة والسبت.

- عند التقدم يتم حضور الطالب مع ولى الأمر لمعرفة تناسق الطول مع الوزن بالمدرسة.

.- أخذ رقم تليفون من المدرسة يتم المتابعة من خلاله مع ولى الأمر لمتابعة تطورات التقديم ومواعيد الاختبارات والقبول.

- يتم تشكيل لجنة من إدارة المدرسة للاستلام أوراق التقديم من أولياء الأمور مديرة المدرسة - أدارى المدرسة - 2 مدرسات - وعضو من التفتيش المالي والإداري بالإدارة التابع لها المدرسة وذلك لفحص الملفات المتقدمة في نهاية التقديم.

- موافاة إدارة التدريب أيام الإعلان بالأعداد التي تقدمت يوميا بكشف معتمد ومختوم من اللجنة المشكلة.