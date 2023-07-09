سفير الأرجنتين بالقاهرة: تعاون وثيق مع مصر في مجال التكنولوجيا الزراعية

أكد سفير الأرجنتين لدى القاهرة، جونزالو أوريولابيتا، على عمق العلاقات مع مصر التي استمرت على مدار 76 عامًا، وتمثلت في دعم البلدين لبعضهما البعض في تعزيز سبل السلام والاستقرار والديمقراطية والتجارة ونقل التكنولوجيا وتبادل الثقافات.

وأوضح السفير، في كلمته خلال الاحتفال بذكرى استقلال الأرجنتين، اليوم الأحد، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 2 مليار دولار بما في ذلك المنتجات من مختلف القطاعات، مثل الزراعة والصيدلة والطاقة والسياحة، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا في مختلف القطاعات مثل الزراعة والألبان والأغذية والمنتجات الصناعية والزراعية والدواجن والحبوب واللحوم والصناعات البيولوجية وغيرها.

مرحلة جديدة في علاقاتنا التجارية مع القاهرة

وأضاف «أوريولابيتا»: «نحن واثقون أن الفترة المقبلة ستشهد مرحلة جديدة في علاقاتنا التجارية مع القاهرة، وستشكل منصة لشراكات مثيرة للاهتمام»، مشيرًا إلى أنه جرى تنظيم ندوة عبر الإنترنت حول أنظمة الزراعة بدون حراثة، وعقدنا اجتماعات مهمة مع المركز القومي للبحوث الزراعية بهدف وضع إطار للتعاون المستقبلي في مجال التكنولوجيا الزراعية.

تعاون وثيق في مجال الرعاية الصحية والاستثمار

وأشاد أيضًا بالتعاون بين البلدين في مجال الرعاية الصحية والتجارة والاستثمار في هذا القطاع.

وحول التبادل الثقافي بين البلدين، لفت السفير إلى تنظيم أسبوع السينما الأرجنتينية الأول، خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى ترجمة الأدب الأرجنتيني إلى العربية من خلال مشروع برنامج Programa SUR؛ وذلك لتعريف القراء المصريين بثراء وتنوع الأدب الأرجنتيني.

وحول التعاون في المجال الرياضي، أشار إلى تنظيم النسخة السادسة من كأس البولو لسفارة الأرجنتين؛ لزيادة الوعي ودعم تمكين النساء والفتيات، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وتنسيق الأمم المتحدة في مصر ووكالات الأمم المتحدة في القاهرة مضيفا «هذا العام شهد تبادلًا مذهلاً لوفود رياضية بين بلدينا، بما في ذلك: الجودو والسيف والرماية وكرة الطائرة وكرة السلة والتنس».