نائب سفير الأرجنتين يهدي محافظ جنوب سيناء قميص مارادونا (صور)

أهدى المستشار سيباستيان داليسيو نائب سفير الارجنتين والقائم بأعمال السفير، والمستشارة ألانا باتريسيا، منسق مؤتمر تغير المناخ بسفارة الأرجنتين، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تيشرت اللاعب الراحل ديجو مارادونا.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن»، إنه في إطار الاستعداد لقمة المناخ نوفمبر 2022 التي تقام بمدينة شرم الشيخ الفترة في نوفمبر المقبل، استقبل اليوم السبت المستشار سيباستيان داليسيو نائب سفير الارجنتين والقائم بأعمال السفير، والمستشارة ألانا باتريسيا منسق مؤتمر تغير المناخ بالسفارة، خلال زيارتهما لمدينة شرم الشيخ، لتفقد الاستعدادات الخاصة باستضافة الاجتماع 27 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخCOP 27.

150 شخصية من الأرجنتين

أكد المستشار سيباستيان داليسيو القائم بأعمال سفير الأرجنتين بمصر، أن بلاده ستشارك في قمة المناخ نوفمبر المقبل، من خلال وفد يضم نحو 150 مشاركا وعدد من وزراء منهم البيئة والخارجية والتجارة والصناعة، واحتمال مشاركة رئيس الدولة.

وأثنى الوفد الارجنتيني خلال اللقاء على جهود المحافظة، والاستعداد الجيد للمؤتمر الدولي، وأعرب عن سعادته بلقاء المحافظ وحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال.

شال بدوي وهدايا تذكارية للوفد الأرجنتيني

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن شرم الشيخ بدأت في استقبال عدد من سفراء وقناصل الدول العربية والأجنبية المشاركة في قمة المناخ لاستعراض استعدادات مدينة شرم لاستضافة القمة 27، ورحب المحافظ بالوفد الارجنتيني وشرح الاستعدادات التي تجري بالمدينة العالمية لاستضافة مؤتمر تغير المناخ وضمان استدامتها ضمن تحويل المدينة خضراء ذكية صديقة للبيئة.

وأضاف، أن عدد للمشروعات التي تنفذ في شرم الشيخ حاليا 30 مشرعا ستُفتتح قبل قمة المناخ، وجميعها مشروعات صديقة للبيئة.

حضر اللقاء اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام المساعد للمحافظة، والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ.