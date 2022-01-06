الخارجية تنعى سفير مصر في الأرجنتين: نموذج للتفاني والإخلاص

نعت وزارة الخارجية المصرية، السفير أمين مليكة، والذي وافته المنية، اليوم الخميس.

وقالت الخارجية في بيان صدر عنها على صفحتها «فيس بوك»: «ببالغ الحزن وعميق الأسى، تنعى وزارة الخارجية السفير أمين مليكة، والذي وافته المنية اليوم».

نموذجًا للتفاني والإخلاص والعمل الجاد

وتقدّم السيد سامح شكري، وزير الخارجية، وأعضاء الوزارة بخالص التعازي والمواساة لعائلته ولجميع زملاء وأصدقاء الفقيد، الذي لطالما كان نموذجاً للتفاني والإخلاص والعمل الجاد، فضلاً عن دماثة الخُلق خلال كافة سنوات عمله الطويلة بوزارة الخارجية وبعثاتنا بالخارج.

واختتمت الخارجية نعيها قائلة: «دعواتنا بالرحمة للفقيد، وأن يسكنه الله فسيح جناته ويمنح أسرته ومُحبّيه كل الصبر والسلوان».