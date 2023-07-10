ضبط 4 أسلحة خرطوش بحوزة عاطل في البدرشين

تمكنت مباحث البدرشين من ضبط عاطل بحوزته 4 أسلحة خرطوش بالبدرشين، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط أسلحة خرطوش محلية الصنع

تلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من المقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين، يفيد فيه القبض على عاطل 40 سنة، وبحوزته 4 أسلحة خرطوش محلية الصنع تقدر قيمتها بـ90 ألف جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته أمام اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية، اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.