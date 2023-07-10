تداول 193 ألف طن بضائع في مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال يومين

انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامه لميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الماضية، إذ تم دخول وخروج 59 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة.

وبحسب بيان ميناء الإسكندرية فإنه يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 41 سفينة أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

تداول حاويات في ميناء الإسكندرية

كما شهدت حركة تداول الحاويات نشاطًا كبيرًا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 2660 حاوية مكافئة.

تداول 193 ألف طن بضائع استراتيجية

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 193 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

تعليمات رئيس ميناء الإسكندرية

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.