تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الأحمر نشاطا ملحوظا في الحركة الملاحية، اليوم الاثنين، فيما تواجدت 9 سفن على الأرصفة.

وذكر بيان هيئة مواني البحر الأحمر، أنه تم تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و489 شاحنة، و103 سيارات، وسجلت حركة الواردات 2000 طن بضائع، و229 شاحنة، و84 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5 آلاف طن بضائع، و260 شاحنة، و19 سيارة.

حركة وصول ومغادرة السفن

وأشار بيان الهيئة إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة السفينتين «القاهرة» و«الحرية2»، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين «القاهرة» و«الحرية»، وغادرت العبارة «أمل».

ويشهد ميناء نويبع تداول 1200 طن بضائع، و220 شاحنة، ووصول وسفر للسفينتين «سينا» و«أيلة»، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2600 راكب بموانيها.