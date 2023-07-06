«مواني البحر الأحمر»: تصدير 44 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن على أرصفة مواني الهيئة 10 سفن وتم تداول 48000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 193 شاحنة و491 سيارة، وشملت حركة الواردات 1500 طن بضائع، 109 شواحن و465 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 46500 طن بضائع، 84 شاحنة و26 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين HELIAN STAR وعلي متنها 44000 طن فوسفات تصدير الي اندونيسيا والقاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة بينما غادرت السفينة الحرية.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 600 طن بضائع و110 شواحن، حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وايلة، كما يستعد ميناء السويس لاستقبال السفينة درة جدة وعلى متنها 427 سيارة بوزن 850 طنا ومغادرة السفينة KALINA، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2400 راكب بموانيها.