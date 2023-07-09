هيئة موانئ البحر الأحمر: تداول 5 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنَّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتمّ تداول 5 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، 326 شاحنة و105 سيارات، وشملت حركة الواردات 500 طن بضائع، 114 شاحنة و80 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع، 212 شاحنة و25 سيارة.

تداول 300 طن بضائع و130 شاحنة بميناء نويبع

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال العبارة «القاهرة» ومغادرة العبارة «أمل»، فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين «القاهرة» و«الحرية»، كما يشهد ميناء نويبع تداول 300 طن بضائع و130 شاحنة، إذ يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين «سينا» و«آيلة»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2300 راكب بموانيها.