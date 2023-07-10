مدير الأكاديمية العسكرية: دراسات مدنية لبناء شخصية طلبة الكليات (فيديو)

أكّد الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاستمرار في تحديث وتطوير المنظومة التعليمية في الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.

وتضم الأكاديمية العسكرية المصرية كلاً من كليات «الحربية، والبحرية، والجوية، والدفاع الجوي»، وتضم الكليات العسكرية كلاً من: «الكلية الفنية العسكرية، وكلية الطب بالقوات المسلحة، والكلية العسكرية التكنولوجية».

كان الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أعلن عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية، والكليات العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا «محاربين» دفعة أكتوبر 2023.

وعقد الفريق أشرف سالم زاهر، صباح أمس، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تصديق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة للشروط الخاصة بالقبول.

وأشار الفريق أشرف سالم زاهر، خلال المؤتمر، إلى تنوع الدراسات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، لما لها من تأثير من بناء شخصية طلبة الكليات العسكرية.