الفنانة إنجي خطاب تعلن تعرضها لأزمة صحية صعبة وتدخل المستشفى

كشفت الفنانة إنجي خطاب، عن تعرضها لأزمة صحية صعبة، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، ولم تكشف بعد تفاصيل الحالة الصحية حتى الآن، مناشدة الجمهور بالدعاء لها لحين التماثل للشفاء واستعادة عافيتها.

إنجي خطاب تطلب من الجمهور الدعاء لها

ونشرت إنجي خطاب، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لها من داخل المسشتفى، وعلقت عليها بقولها: «ممكن تدعوا لي بالشفاء العاجل الدعاء يغير القدر.. بمر بأزمة صحية صعبة وبعمل فحوصات وأشعه وتحاليل على القلب.. دعواتكم ليا بالشفاء العاجل.. اللهم شفاءً لا يغادر سقمًا.. يارب.. الحمد لله علي كل حال يارب».

وحرص عدد كبير من الفنانين، على دعم إنجي خطاب، في تلك الأزمة الصحية، والدعاء لها، من أبرزهم المطربة أمينة، والتي قالت: «سلامتك يا إنجي.. ألف سلامة يا حبيبتي»، فيما قال محمد شاهين: «ألف سلامة عليكي يارب.. ربنا يشفيكي ويعافيكي»، أما هيثم سعيد، كتب: «ألف سلامة عليكي».