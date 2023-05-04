محمد شاهين يطرح أغنية «لون باهت»

طرح المطرب الشاب محمد شاهين، أغنية جديدة تحمل اسم «لون باهت»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية «لون باهت» من غناء محمد شاهين، وكلمات محمد شافعي، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وتسجيل ومكس وماستر ماهر صلاح، وجيتار مصطفى أصلان، وعازفين: عماد عزمي، وأحمد شرارة، ومحمود بخ، وحازم مجدي، وعمرو فصيح.

وأعرب محمد شاهين، عن سعادته البالغة بتلك الأغنية، والتي تشهد تعاونه الثاني مع شركة قنوات، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التواصل الاجتماعي فيس بوك، «بسم الله توكلت على الله.. تاني عمل بعد رصيد الستر يجمعني ببيتي الجديد شركة قنوات اللي تشرفت بالعمل معها.. شكرا لله سبحانه وتعالي علي كل النعم وشكرا جمهوري الغالي أوي».

ونال محمد شاهين، إشادات واسعة، من قبل جمهوره، على أغنية «لون باهت»، حيث قال أحد المتابعين: «بجد الله عليك أنت صوت وإحساس مش ممكن يتكرر مختلف يا محمد.. مبروك على الأغنية الحلوة دي أوي وكلامها جميل من الواقع من نجاح لنجاح أكبر يارب».

فيما قال آخر: «ربنا يوفقك يا نجم النجوم حلوة أوي ما شاء الله.. ألف مبروك أنت بكيت وأنت بتغني وبكتني وأنا بسمع عشان اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب بحبك في الله يا شاهين».