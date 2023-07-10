مقتل 4 مدنيين أوكرانيين وإصابة 11 في قصف روسي على زابوريجيا

قال يوري مالاشكو، حاكم منطقة زابوريجيا، اليوم الاثنين، إن 4 أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب 11 آخرون، في قصف روسي لحي سكني في بلدة أوريخيف الواقعة على خط الجبهة، في أثناء توزيع مساعدات إنسانية.

تنفيذ 36 هجوما على 10 تجمعات سكنية

وأضاف «مالاشكو» أن من بين القتلى ثلاث نساء ورجلًا في الأربعينيات من العمر، موضحا أن روسيا نفذت 36 هجومًا على 10 تجمعات سكنية في منطقة زابوريجيا، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وفي وقت سابق، قال فلاديمير روجوف، رئيس الحركة الشعبية «نحن مع روسيا»، إن الجيش الروسي شنّ هجومًا مضادًا قرب قرية بياتيكاتكي في منطقة زابوريجيا، خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح أن الجيش الروسي صد هجومًا للقوات الأوكرانية على قرية زيربيانكا، ثم شن هجومًا مضادًا، أدى إلى طرد المجموعة المتبقية من القوات المسلحة الأوكرانية، التي بلغ قوامها بين 60 إلى 70 مُسلحًا.