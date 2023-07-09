أخبار روسيا وأوكرانيا.. موسكو تعلن تدمير قوة أوكرانية «متسللة» على محور دونيتسك

شهدت أخبار روسيا وأوكرانيا تطورات متسارعة على مدار الساعة، حيث واصلت القوات الأوكرانية هجومها المضاد ضد قوات الجيش الروسي، داخل المناطق التي يسيطر عليها، فيما أعلنت موسكو أن المدفعية الروسية تمكنت من تدمير قوة أوكرانية حاولت التوغل في المنطقة الرمادية على محور دونيتسك.

وفي التفاصيل بشأن أخبار روسيا وأوكرانيا، أوضحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية واصلت محاولاتها لشن هجوم مضاد ضد مواقع انتشار الجيش الروسي على محاور دونيتسك، وجنوب دونيتسك، وفي منطقة «كراسني ليمان».

المدفعية الروسية تدمر قوة أوكرانية في دونيتسك

وأوضح مصدر عسكري روسي أن قوة أوكرانية حاولت التوغل في منطقة «أوبورنيك»، على محور دونيتسك، لاستخدامها كنقطة انطلاق لشن هجوم إضافي ضد قوات الجيش الروسي، مشيراً إلى أنه تم رصد القوة الأوكرانية المتسللة، واستهدافها بالمدفعية، وتم القضاء عليها بالكامل.

وفي السياق، قصف الطيران الروسي مستودعاً للذخيرة للقوات الأوكرانية على محور «كراسني ليمان»، وكذلك مواقع تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية، وفقاً لما أوردت شبكة «العربية» الإخبارية في وقت سابق اليوم الأحد.

زيلينسكي يعين قائداً جديداً للحرس الوطني

وضمن آخر تطورات أخبار روسيا وأوكرانيا، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قبل قليل، عن تعيين الضابط أولكسندر بيفنينكو، قائداً جديدا للحرس الوطني الأوكراني.

في سياق متصل، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه يجب على المشاركين في قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، يومي 11 و12 يوليو الجاري، التركيز على مسألة أمن محطة زابوريجيا للطاقة النووية، ونوهت بأن نظام كييف يحاول إلحاق الضرر بها، وفقاً لما نقلت شبكة «سكاي نيوز» مساء اليوم.