صندوق مكافحة الإدمان: تقديم خدمات علاجية لأكثر من 82 ألف حالة خلال 2023

قال مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي، إنَّ الصندوق على مدار النصف الأول من العام الجاري قدّم خدمات علاجية لأكثر من 82 ألف مريض إدمان، من خلال مراكز العزيمة والمراكز الأخرى الشريكة.

علاج نفسي واجتماعي وتمكين اقتصادي

وذكر «وهبة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، الذي يُعرض على شاشة «قناة dmc»، أنَّ صندوق الإدمان والتعاطي يعمل على عديد من المحاور، بجانب المحور العلاجي بمراكز العزيمة السبعة، قائلاً «الخدمات تمتد إلى التأهيل الاجتماعي والنفسي، والتمكين الاقتصادي للمتعافين».

%4 من الإناث لجأن للعلاج عبر مراكز العزيمة

وتابع المستشار الإعلامي لصندوق علاج الإدمان، «نسبة الذكور الذين لجأوا لمراكز العزيمة لـ التعافي من الإدمان 94%، مقابل 4% للإناث، ما يشير إلى مدى ثقة الأسر المصرية والإناث في مؤسسة حكومية ممثلة في الصندوق، وأكثر المحافظات المستفيدة من هذه الخدمات القاهرة والجيزة لقربهما من المراكز العلاجية».

وأشار «وهبة» إلى أن 28 مركزا علاجيا تابعة للصندوق موزعة في 17 محافظة، وتم الانتهاء من إنشاء مركزين جديدين بمحافظتي قنا لأهالي الصعيد، وآخر بالجيزة، وتحديداً في منطقة إمبابة، وهو الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وقريبا سيتم افتتاحه، وهو الأول عالمياً الذي يتم انشائه بسواعد المتعافين.