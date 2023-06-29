صندوق علاج الإدمان: أنشطة رياضية وترفيهية للمتعافين من تعاطى المخدرات

يحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على تنفيذ الأنشطة الترفيهية للمتعافين من الإدمان داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار الحرص على خلق جو أسرى للمتعافين، ممن تم حجزهم كحماية في الأعياد والمناسبات كونها من الأوقات عالية الخطورة للانتكاسة، وكذلك المرضى الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المراكز ويتوافق خروجهم خلال أيام العيد، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء إجازة العيد لحمايتهم من مجرد التفكير في العودة للإدمان.

تنظيم مسابقات ثقافية وترفيهية داخل مراكز العزيمة

كما يتم أيضا تنظيم مسابقات ثقافية وترفيهية داخل مراكز العزيمة لاسيما خلال الأعياد والمناسبات، كذلك العمل على تنمية مواهب المتعافين مثل الموسيقى والرسم وتنفيذ العديد من الحرف اليدوية على شكل تحف فنية، حيث تتضمن مراكز العزيمة ورش تدريب مهني وصالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم «خماسي» وتأهيل بدنى وتنس طاولة وبلياردو وصالة جيم ومطعم ومسرح وقاعة موسيقى، وقاعة كمبيوتر.

استمرار تكثيف الأنشطة للمتعافين من الإدمان

يأتي ذلك في الوقت الذى وجهت فيه التضامن باستمرار تكثيف الأنشطة للمتعافين من الإدمان سواء الأنشطة الترفيهية أو الرياضية أو خدمات التأهيل الاجتماعي والنفسي ضمن خدمات ما بعد العلاج وخدمات الدعم النفسي و برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة، كذلك أيضا توفير ورش لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج العلاج بالعمل داخل مراكز العزيمة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، حيث سبق وتم إطلاق مبادرة «حرفي» لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل «صيانة التكييف والتبريد والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة»، وغيرها من الحرف المهنية .

تدريب أكثر من 12400 متعافي منذ إطلاق المبادرة

ولفت إلى تدريب أكثر من 12400 متعافي منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن إضافة إلى إتاحة القروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمتعافين ضمن مبادرة «بداية جديدة» بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، حيث تتيح إقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم.‬

من جانبه أشار الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى حرص الصندوق على تنفيذ الأنشطة الترفيهية للمتعافين داخل مراكز العزيمة خلال فترة التأهيل لاسيما خلال الأعياد والمناسبات، كذلك أيضا مشاركة المتعافين في تصميم العديد من الأعمال داخل ورش التدريب ضمن برنامج العلاج بالعمل.

ولفت إلى استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان طوال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التي يقدمها الصندوق ما بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

وأوضح أن خدمات الخط الساخن متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبي وخدمات الدعم النفسي وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.