تفاصيل مبادرات «صندوق الإدمان» المجتمعية.. بينها «تطوير العشوائيات»

كشف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّ هناك العديد من المبادرات الرئاسية، التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية، في إطار المبادرات المجتمعية، وعلى رأسها «مبادرة تطوير الريف المصري.. حياة كريمة»، و«مبادرة تطوير المناطق غير الآمنة.. المناطق المطورة»، والتي سعت القيادات السياسية إلى تقديم كل أوجه الدعم مع العمل على تغير نوعية الحياة لدى أفرادها وأسرهم.

وأشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عبر الموقع الرسمي له، إلى أنّه كان لزامًا أن يشارك الصندوق في تلك المبادرات القومية، وضرورة إحداث تغيير حقيقي لقاطني تلك المناطق والقرى مهاريا.

وتطرق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، للحديث عن تفاصيل المبادرات الرئاسية المشترك بها، كالتالي:

تفاصيل مبادرات «صندوق الإدمان» المجتمعية

- مبادرة «قرية بلا إدمان».. «حياة كريمة»: أطلقتها القيادة السياسية مبادرة تطوير الريف المصري، لتطوير كافة أوجه الحياة وتوعيتها بالقرى المصرية الأكثر فقراً وتوابعها وهنا كان لازماً علينا أن نتوجه إلى تلك القرى والعمل مع أهالينا من الأفراد والأسر.

- مبادرة تطوير العشوائيات «المناطق المطورة بديلة العشوائيات»: يأتي تنفيذاً لتكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية بوزارة التضامن الاجتماعى بتاريخ 27 يوليو 2020، حيث بدأ العمل بالبرنامج بمنطقة الأسمرات بشكل تجريبي فى سبتمبر 2020، وامتد النشاط في 2021 إلى المناطق المطورة التالية: «المحروسة، حي الضواحي ببورسعيد، بـشاير الخير، حدائق أكتوبر».

وتابع الصندوق عبر الموقع الرسمي له: «نعمل هنا على تقديم حزمة من البرامج والأنشطة التوعوية بشكل مباشر مع الأفراد والأسر، ومنها: تدريبات للقيادات الطبيعية، حملات طرق الأبواب، ندوات، ورش عمل مع الأطفال، مهرجانات الأسرة والطفل، أنشطة رياضية متنوعة».