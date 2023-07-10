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ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بداية تعاملات اليوم.. و36 مليار مكاسب سوقية

كتب:

وليد عبد السلام
11:16 ص | الإثنين 10 يوليو 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.42% إلى مستوى 16624.41 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.38% عند مستوى 3246.59 نقطة، وسط مكاسب سوقية 36 مليار جنيه. 

صعود مؤشر «إيجي إكس 100»

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.45%، في منتصف التداولات عند مستوى 4839.56 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.52% عند مستوى 3046.29 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

قيم وأحجام التداول

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية، نحو 265.7 مليار جنيه، من خلال التداول على 171.7 مليون سهم عبر تنفيذ 12.888 ألف صفقة، وسجل رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة المصرية 1.130 تريليون جنيه، بمكاسب 36 مليار جنيه.

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بقلم وليد عبد السلام