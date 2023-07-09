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البورصة المصرية: إلغاء العمليات المنفذة على أسهم شركة طاقة عربية

كتب:

وليد عبد السلام
03:53 م | الأحد 09 يوليو 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

وافقت إدارة البورصة المصرية على طلبات تقدمت بها شركة هيرميس للسمسرة وعدد من شركات الوساطة المالية، لإلغاء العمليات التي تم تنفيذها خلال جلسة اليوم على أسهم شركة طاقة عربية؛ لتنفيذها عن طريق الخطأ، وفقًا لبيان البورصة.

تنفيذ 75 صفقة عن طريق الخطأ

كانت 75 صفقة تم تنفيذها عن طريق الخطأ من قبل بعض المستثمرين الأفراد بقيمة تناهز 395 ألف جنيه مصري على أسهم شركة طاقة عربية، في أول أيام تداول للسهم في البورصة المصرية.

حجم التنفيذ يقتصر على صفقة وحيدة

يذكر أن حجم التنفيذ على أسهم شركة طاقة، خلال أولى جلسات التداول للسهم في البورصة المصرية، اقتصر على صفقة وحيدة ذات حجم كبير بقيمة تجاوزت 3.6 مليار جنيه مصري.

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بقلم وليد عبد السلام