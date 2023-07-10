عاجل.. تحديد موعد إعلان صفقة انتقال إمام عاشور للأهلي

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن موعد إعلان النادي عن التعاقد مع إمام عاشور، لاعب وسط فريق ميتلاند الدنماركي، الذي اقترب بقوة من ارتداء القميص الأحمر في الموسم الجديد، حال انتهاء المفاوضات بنجاح.

الأهلي يعلن عن صفقة إمام عاشور بعد القمة حال اتمام التعاقد

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن الأهلي حال إتمام التعاقد مع إمام عاشور قد لا يُعلن عن الصفقة بشكل مباشر، نظرا للعديد من الأمور التي تُحيط بالصفقة خلال الفترة الحالية، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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