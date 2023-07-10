منظمة إسبانية تعلن فقدان مئات المهاجرين على متن 3 قوارب بسواحل السنغال

أعلنت منظمة «كاميناندو فرونتيراس» الإسبانية المعنية بشؤون المهاجرين، اليوم الاثنين، فقدان مئات المهاجرين كانوا على متن 3 قوارب غادرت السنغال، باتجاه جزر الكناري الإسبانية.

وقالت المسؤولة بالمنظمة هيلينا مالينو، إن قاربا كان يحمل 65 شخصا، وآخر يحمل ما بين 50 إلى 60 مهاجرا فقد منذ 15 يوما، فيما انطلق الثالث من السنغال وعلى متنه 200 شخص في 27 من يونيو الماضي، وذلك حسبما ذكرت شبكة «فرانس 24» الناطقة بالإنجليزية.

وتقع جزر الكناري قبالة سواحل غرب إفريقيا، وتعد وجهة رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى إسبانيا، كما يشهد فصل الصيف أكبر عدد من محاولات عبور المهاجرين، وتوفى ما لا يقل عن 559 شخصا بينهم 22 طفلا في عام 2022 خلال محاولات الوصول إلى جزر الكناري، وذلك وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة.