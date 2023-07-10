انطلاق معرض لكتب الأطفال في مدينة الشيخ زايد الخميس المقبل

في تظاهرة ثقافية استثنائية، ينطلق للمرة الأولى معرض «زايد لكتب الأطفال»، بمدينة الشيخ زايد، وذلك بداية من يوم الخميس 13 يوليو وحتى الإثنين 24 يوليو، تحت شعار «أطفال زايد يقرأون في الصيف»، بمشاركة عدد كبير من كُتّاب وناشري كتب الأطفال والوسائل التعليمية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ووفقا لبيان عن إدارة المعرض، تنظم الدورة الأولى من معرض مدينة الشيخ زايد لكتاب الأطفال من أجل تشجيع الأطفال على القراءة، وتم اختيار الكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية الدورة الأولى لمعرض أدب الطفل، وذلك تقديرا لدوره الرائد في الكتابة للطفل خلال مسيرة عامرة بالعطاء تخطت السبعين عامًا».

ويقام المعرض على مساحة 1600 متر مربع، بمساحة مخصصة لناشري كتب الطفل بالعربية واللغات الأخرى، وكذلك مسرح مخصص للأطفال وأماكن للرسم، وورش الحكي، وتعليم الصلصال، وأنشطة مختلفة تبدأ ببرنامج صباحي من 11 حتى 4 عصرًا يوميًا، ويتخلله الكثير من الأنشطة للأطفال.

ويتضمن المعرض العديد من الفعاليات المصاحبة لهذه الدورة الاستثنائية، بينها البرنامج المسائي لمعرض كتاب الطفل، والذي يستمر من الساعة السادسة حتى 11 مساءً، وندوات تثقيفية للأم والأسرة، كما يضم برنامج الدورة الأولى، لقاءات مع كتاب متخصصين في أدب الطفل، منهم سماح ابو بكر عزت وسارة سيف، والدكتور محمد فتحي والكاتبة مي عبد الهادي والحكاء هيثم السيد، كما تقام مسابقة يومية داخل أروقة المعرض للأطفال في الثامنة مساءً، وستكون جوائزها نقدية.

ويصاحب المعرض فاعليات ثقافية متميزة وعروض أطفال مجانية، ويدعو المعرض كل أطفال مصر للمشاركة في الفاعليات والمسابقات الثقافية تحقيقاً لأهداف المشروع الوطني للقراءة الذي تقيمه مؤسسة البحث العلمي - دبي الامارات العربية المتحدة.