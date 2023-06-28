صفاء أبو السعود: الأطفال «مبيعرفوش يجاملوا» وحبهم لي نعمة من ربنا

قالت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود إنها تعتبر الأطفال أجمل شيء في الدنيا، فهم شخصيات نقية لا تعرف الكذب أو المجاملة وليس لديهم اعتبارات، مضيفة أنها تشعر بسعادة كبيرة حينما تجد أطفال سعيدة بوجودها ويحفظون الأغاني التي قدمتها، «الطفل ما بيعرفش يجامل، ونعمة من ربنا يخلي طفل بسيط يحب صفاء أو غيرها، فهو أمر صادق 100%»، موضحة أن الفترة التي عملت خلالها في المسرح استفادت منها للغاية، وجمعتها بأسماء كبيرة في عالم المسرح، كما قدمت أعمال فنية لم تعد تذاع مثل «وداد الغازية»، «القاهرة بألف عام».

أول عمل يجمع صفاء أبوالسعود بالفنان سمير غانم

أكدت صفاء أبو السعود خلال حديثها لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنها عملت مع الفنان الراحل سمير غانم، ووصفته بأنه «خطير وذكي جدا كممثل، ووالده ظابط بوليس كان زميلا لوالدي ولهما صور تجمعهما في عدة مناسبات عائلية تعبر عن عمق العلاقة بين الأسرتين، لافتة إلى أن أول عمل جمعها بالفنان سمير غانم كان اسمه «أنت اللي قتلت عليوة»، كما جمعها به مسرحية «موسيقى في الحي الشرقي» معتبرة أنها كانت من الأعمال الجميلة المبهجة.

صفاء أبوالسعود: جورج سيدهم كان فنان وإداري

تابعت صفاء أبوالسعود سرد علاقتها بفنانين عظماء، مثل الفنان جورج سيدهم الذي قالت عنه إنه فنان موهوب وكان إداري، وكان له شخصية منسجمة مع الفنان سمير غانم، موضحة أن نجاحها مع الفنان أمين الهنيدي بدأ من الراديو، خصوصا كونه صاحب صوت عريض ورقيق، وكان يتفائل بوجودها، ويطلب منها غناء التتر أو أغنية في العمل حتى لو لم يكن لها دورا بالعمل الفني، مؤكدة أنه كان بطلا رياضيا يمارس ألعاب القوى.

صفاء أبوالسعود: لا أحب السوشيال ميديا

أوضحت «أبو السعود» أن كل ممثل في الجيل الحالي ترك بصمة سيذكره التاريخ، مضيفة أن التقدم التكنولوجي في التصوير والإضاءة وأدوات العمل الفني جعل الفنان لديه ثقة في نفسه، كاشفة أنها لا تحب «السوشيال ميديا» بشكل كبير، وهي نقطة قوة بالنسبة لها، ولكن الجمهور يتابعها بشكل جيد على الرغم من أنها غير متواجدة بشكل مستمر على «السوشيال ميديا»، «مبحبش أطلع للجمهور أقول لبست كذا وسافرت هنا وأكلت كذا، الجمهور ماله بكل ده، لازم يكون عندي عمل معين عاوزة أتكلم عنه أو شيء جديد أقوله».

صفاء أبوالسعود: أشارك في حملة عالمية لمحاربي السرطان

قالت «أبو السعود» إنها تشارك في حملة عالمية، تنظم للعام الثالث على التوالي، ويشارك فيها هذا العام 21 دولة، وهي حملة لمحاربي السرطان والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، «أنا سفيرة الحملة واقدم الأغنية الرسمية للحملة بالاشتراك مع فنان إيطالي شهير من ذوي الاحتياجات الخاصة».