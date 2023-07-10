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الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين رؤساء هيئة قضايا الدولة ومحكمة النقض والنيابة الإدارية

كتب:

هانى حسن
01:58 م | الإثنين 10 يوليو 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، القرارات الجمهورية رقم 267، 268، 269 لسنة 2023، بأن يعين كل من المستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيسا لمحكمة النقض، والمستشار حافظ أحمد عباس محمد رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبد المقصود بيومي حسن، رئيسا لهيئة قضايا الدولة.

ونشرت الجريدة الرسمية القرارات اليوم، وجاء النص كالتالي:

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