«مستقبل السياحة في مصر.. الفرص والتحديات» ندوة لوزير الآثار اليوم

ينظم مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، ندوة لوزير السياحة والآثار أحمد عيسى، اليوم، تحت عنوان «مستقبل السياحة في مصر.. الفرص والتحديات».

يأتي ذلك في ضوء نجاح القطاع السياحى المصري، في تجاوز الكثير من التحديات والأزمات الطاحنة التي واجهته على مدى السنوات الماضية، وفقا للمؤشرات والأرقام التي أكدت وجود ارتفاع ملحوظ في حركة السياحة الوافدة لمصر خلال الأشهر الماضية.

نجاحات تحققت مؤخرا في قطاع السياحة المصري

أكد مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، أن النجاحات التي تحققت مؤخرا فى قطاع السياحة المصري، جاءت بسبب استراتيجيات طموحة وإجراءات سريعة لتهيئة مناخ الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في تطوير وانطلاق صناعة السياحة، لافتين إلى أنه رغم هذه الجهود، ما زال هناك بعض التحديات التي تواجه مصر في استعادة مكانتها الحقيقية على خريطة السياحة العالمية، سيتم مناقشتها خلال الندوة.

%44 زيادة في أعداد السياح الوافدين لمصر خلال 6 أشهر

وفى سياق متصل، أكدت الإحصاءات الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، أن صناعة السياحة المصرية شهدت طفرة كبيرة في حركة السياحة الوافدة لمصر، خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2023.

وأشارت إلى وجود زيادة بمعدل 44% في أعداد السائحين الوافدين، وأعداد الليالي السياحية خلال النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي، منوهة بأن هذه النسبة، تعد أعلى معدلات في حركة السياحة الوافدة لمصر خلال أول 6 أشهر من العام.