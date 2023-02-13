مستثمر سعودي: القطاع السياحي في مصر مليء بالفرص الواعدة

قال الشريف نواف ابن عبد الحكيم الشريف، رجل الأعمال السعودي والرئيس التنفيذي لشركة الشريف للفنادق والسياحة، إن قطاع السياحة في مصر، يٌعد من أهم القطاعات التي تعتمد عليها الدولة في توفير العملة الأجنبية.

وأشار الشريف، على هامش توقيع اتفاقية مع الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث»، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إلى أن مصر تعتبر وجهة سياحية لجميع الجنسيات حول العالم، بما تتميز به من مناخ ومقاصد سياحية عديدة، تجعلها في مقدمة الوجهات السياحية التي يفضلها السائح والمستثمر.

تطوير وترميم فندق شبرد

ووقعت شركة الشريف للفنادق والسياحة، عقد أعمال المقاولات الخاصة بفندق شبرد مع شركة سياك القابضة للمقاولات، بحضور السيدة ميرفت حطبة، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس عادل والي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والسيد شريف بنداري رئيس الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث»، والشريف نواف فائز ابن عبدالحكيم الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة الشريف للفنادق والسياحة، والمهندس نهاد رجب رئيس مجلس إدارة مجموعة سياك.

تمويل وتشغيل وإدارة فندق شبرد

كانت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تعاقدت مع شركة الشريف للفنادق والسياحة لتطوير وتمويل وتشغيل وإدارة فندق شبرد وإعادته للعمل بمستوى خدمة فندقية متميزة فئة الخمس نجوم وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.