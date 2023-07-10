«القاهرة الإخبارية»: البحرين وروسيا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

بحث الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، مع سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، اليوم، بأنّ اللقاء يأتي في إطار زيارة الوزير البحريني إلى موسكو للمشاركة في اجتماع الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية.

وأضافت أنّ الاجتماع شهد بحث الأوضاع السياسية والأمنية الإقليمية والدولية، ومستجدات الوضع في منطقة الشرق المتوسط وانعكاسه على الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.