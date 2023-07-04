البحرين تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

أعربت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الثلاثاء، عن إدانتها بشدة للاعتداءات الإسرائيلية على مدينة جنين ومخيمها ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، ودعت السلطات الإسرائيلية إلى إنهاء العمليات العسكرية في الضفة الغربية ووقف أعمال العنف والتصعيد.

ضرورة تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وأكدت الوزارة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية، موقف مملكة البحرين الداعي إلى ضرورة تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإحياء عملية السلام الشامل وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين ومبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

الرئاسة الفلسطينية: نحتاج إلى ضغط عربي على الإدارة الأمريكية لإنهاء الاحتلال

من جهته أكد المُتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أهمية وجود صوت عربي موحد بشأن ما يجري من انتهاكات بحق الفلسطينيين، والتي كان أحدث حلقاتها الاعتداءات على مدينة جنين ومخيمها، فجر أمس الاثنين.

وقال المُتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، خلال مُداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إنّه من الضروري أن تدرك الإدارة الأمريكية أنّ العالم العربي موقفه موحد إزاء ما يجري في جنين، وهناك حاجة لضغط عربي على الإدارة الأمريكية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أهمية وجود حل شامل، يضمن وجود دولة فلسطينية مُستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ووقف إسرائيل عن تنفيذ مخططها الاستعماري لاحتلال دولة فلسطين.