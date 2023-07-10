وزير الخارجية الروسي: حريصون على تعزيز التعاون مع دول الخليج العربي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، أعلن اليوم، إن رئيس بلاده فلاديمير بوتين، حريص على التواصل مع دول الخليج العربي والتعاون معهم في شتى المجالات.

وأضاف «لافروف»، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي الروسي الخليجي، أن بلاده تسعى لتعزيز التطور الإيجابي للتجارة بين الجانبين.

وأشار إلى حرص بلاده بشكل عام على التواصل مع دول الخليج العربي والتنسيق المتبادل بشأن العديد من الملفات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.