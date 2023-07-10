وزير السياحة يناقش مع سفيرة البحرين سبل تعزيز التعاون الأثري بين البلدين

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.

تبادل الخبرات في صناعة السياحة والضيافة والحفائر الأثرية

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن اللقاء تناول بحث تعزيز آليات دفع مزيد من التعاون في مجال السياحة والآثار بين مصر والبحرين من خلال تنظيم ورشتين عمل في المجالين لتحديد مسار التعاون بين البلدين لدفع مزيد من الحركة السياحية وتبادل الخبرات في صناعة السياحة والضيافة والحفائر الأثرية والترميم وعلم المتاحف والاستفادة من التجربة المصرية في مجال التعاون مع القطاع الخاص لتحسين التجربة السياحية في المواقع الأثرية.

كما سيتم خلال هذه الورش مناقشة سبل التعاون لخلق منتجات وأنماط سياحية جديدة بين البلدين مثل سياحة الترانزيت.

سبل التعاون في ملف استرداد الآثار

ولفتت إلى أن اللقاء شهد أيضا بحث تعزيز سبل التعاون في ملف استرداد الآثار التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية.

ومن جانبها، أعربت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل عن اعتزازها بلقاء أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مؤكدة حرص البحرين على الارتقاء بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بينها وبين مصر نحو آفاق أوسع، لاسيما في مجال السياحة والآثار.