وزير السياحة: تجمعنا باليونان علاقات تاريخية وسياسية وثقافية

قالت وزارة السياحة والآثار، إن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار استقبل اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، Nikolaos Garilidis سفير دولة اليونان بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.

التعاون في مجال سياحة اليخوت

وأضافت الوزارة في بيان، أنه تم خلال اللقاء، مناقشة سبل تعزيز التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من اليونان إلى مصر، والعمل على تنظيم حملات ترويجية إقليمية مشتركة في حوض البحر المتوسط، وبرامج سياحية مشتركة بين البلدين لجذب السائحين من الأسواق المستهدفة البعيدة والحريصة على زيارة مصر واليونان، بالإضافة إلى التعاون في مجال سياحة اليخوت.

عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليونان

وأشارت الوزارة إلى أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أكد خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية والسياسية والثقافية التي تربط بين مصر واليونان، وتشهد تعاونا في العديد المجالات، لا سيما السياحة والآثار.

حضر اللقاء، عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة التابعة لوزارة السياحة والآثار، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والمستشار عمرو عبد الله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

يشار إلى أن هناك العديد من اتفاقيات التعاون بين مصر واليونان في مجال السياحة من بينها مذكرة تفاهم تم توقيعها في 2012، وبرتوكول تعاون تم توقيعه في 2017، بالإضافة إلى اتفاقية ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص تم توقيعها في 2014، كما تعمل بمصر بعثتين أثريتين من اليونان، بالإضافة إلى التعاون في إطار منتدى الحضارات القديمة.