تقرير لـ«إكسترا نيوز» يبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.. ينطلق 13 يوليو

استعرض برنامج «هذا الصباح» على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامية يارا مجدي، استعدادات مدينة العلمين الجديدة لإطلاق مهرجان العلمين الجديدة، وهو الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط والذي ينتظره العالم، مشيراً إلى الطبيعة الخلابة والحفلات الفنية والغنائية لكبار النجوم المصريين والعالميين ونجوم كرة القدم بجانب عروض أفضل مصممي الأزياء في العالم التي ستكون أبرز فعاليات المهرجان.

مهرجان العلمين الجديدة: من 13 يوليو وحتى 26 أغسطس

ووفقا لـ «هذا الصباح»، سيتم تنظيم المهرجان خلال الفترة من 13 يوليو وحتى 26 أغسطس المقبل ويضم 12 نشاطا ما بين «رياضي» و«ترفيهي»، إلى جانب عرض أزياء عالمي بمشاركة أفضل 10 من مصممي الأزياء في العالم العربي وحفلات لفنانين مصريين وعرب وعالميين وبطولة لكرة القدم الشاطئية بمشاركة أكثر من 40 نجم في مختلف المجالات وعروض لطائرات والعديد من الفعاليات للتجديف وسباق السيارات بـ أجندة ترفيهية ضخمة.

45 يوما من الترفيه

وتابع التقرير عن المهرجان: «العلمين الجديدة مدينة عالمية وعلى أعلى مستوى للطراز المعماري والهندسي ووجهة سياحية وجاذبة للسياحة الداخلية ومنتظر العديد من الأنشطة في الحدث الترفيهي الكبير المرتقب انطلاقه خلال أيام، حيث سيبدأ من الخميس المقبل ويستمر لأكثر من 45 يوما من الترفيه.. فهو حدث ترفيهي فني ورياضي يتضمن العديد من الأنشطة».