موفدة «القاهرة الإخبارية»: مصر على موعد مع أكبر مهرجان ترفيهي في العلمين الجديدة

قالت نورهان عجيزة، موفدة القاهرة الإخبارية من العلمين الجديدة، إن الاستعدادات لتحضير مهرجان العلمين الجديدة تجرى على قدم وساق، حيث أن مصر على موعد مع أكبر مهرجان ترفيهي بالشرق الأوسط والمنطقة العربية.

استعدادات على الشواطئ وساحات مخصصة

وأضافت خلال الفقرة الإخبارية، أنه يوجد العديد من الاستعدادات على الشواطئ وساحات مخصصة، تحضيرا للحفلات الغنائية، ومن المقرر أن يبدأ الحجز لتذاكر الحفلات المقامة في فعاليات المهرجان لاستقبال الزوار واستقبال أكثر من مليون زائر من أنحاء الوطن العربي، كما يترقب عشاق الترفيه والمغامرات المهرجان.

وتابعت أنه يتضمن أكثر من 12 نشاطا متنوعا بين مجالات الرياضة والفنون والترفيه في صبغة عالمية تجذب أنظار المتابعين في كل مكان بالعالم، ويوجد الكثير من الرياضات المتوقع أن تجذب الكثير من الحضور، وبطولة لكرة القدم الشاطئية والجودو والتجديف وسباق السيارات وغيرها.

عرض أزياء عالمي بحضور 10 مصممي أزياء

ومن المقرر أن يحدث على هامش المهرجان عرض أزياء عالمي بحضور أكثر من 10 مصممي أزياء، من جميع أنحاء الوطن العربي.

واستطردت: «من المقرر أن تبدأ فعاليات المهرجان من 13 يوليو حتى 26 أغسطس، ويستمر 44 يوما في أجواء غير مسبوقة على جميع المستويات التنظيمية والفنية».