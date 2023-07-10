طارق الشناوي: أجندة فعاليات مهرجان العلمين الجديدة «مطمئنة»

كشف الناقد طارق الشناوي، عضو مجلس أمناء مهرجان العلمين الجديدة، تفاصيل فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 13 يوليو الجاري وحتى 26 أغسطس المقبل تحت عنوان «العالم علمين».

طارق الشناوي: أجندة فعاليات مهرجان بها أسماء تجارية

قال الناقد طارق الشناوي إن أجندة فعاليات المهرجان مطمئنة ومبشرة وبها أسماء تجارية، وهو توجه إيجابي لأن الحفل مشروع يجب أن يحقق مردودا حتى نستطيع تحقيق الحفل التالي بعده دون توقف، وهناك عدد من الأنشطة الموازية بجانب الحفلات الغنائية.

وأضاف في تصريحات لـ «الوطن»: «أتمنى أن يتخللها الفعاليات ندوات فنية ولقاءات ونقاشات لقضايا ملحة على المستوى الفني والثقافي في مصر والوطن العربي، ليكون هناك دائرة ثقافية وفنية موازية لكل نشاط غنائي أو مسرحي داخل المهرجان».

طارق الشناوي: مهرجان العلمين له دائرة عربية.. ومصر تفتح بابها دائما أمام الجميع

وتابع الشناوي: «المهرجان أيضا له دائرة عربية، بدليل أن عددا من المطربين والعازفين العرب متواجدين مع الفنانين المصريين، وهو أمر منطقي واستراتيجي عبر التاريخ، أن مصر دائما تفتح الباب أمام أي موهبة عربية ولم تهتم أبدا بجواز السفر».