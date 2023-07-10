التحالف الوطني للعمل الأهلي يتبنى الأولى على الجمهورية في التعليم الفني

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن تبني مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية، إحدى كيانات التحالف الوطني، الطالبة بسمة شوقي، ابنة قرية إشليمة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الفني الصناعي بمجموع 99% وإهدائها منحة دراسية كاملة تغطي كل المصروفات خلال فترة دراستها الجامعية وحتى استكمال الدراسات العليا وصولاً لدرجة الدكتوراه.

رعاية الطالبة تأتي في إطار استراتيجية التحالف الوطني للنهوض بمنظومة التعليم

وأوضح المركز الإعلامي، في بيانه، أن رعاية الطالبة تأتي في إطار استراتيجية التحالف الوطني للنهوض بمنظومة التعليم وتشجيع الطلاب على التفوق والابتكار، حيث حصدت بسمة الطالبة بمدرسة الشهيد هيثم سامي حمد الثانوية الفنية بنات المركز الأول على مستوى بالجمهورية في التعليم الصناعي بقسم منظومة الجدارات بمجموع 99%.

وكانت مؤسسة صناع الخير إحدى كيانات التحالف الوطني، قد أعلنت من قبل عن تبني الطالبة ندى عبدالباقي، ابنة محافظة بورسعيد، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم التجاري وكذلك الطالبة سعاد مصطفى الملقبة بـ«زويل الفيوم» صاحبة ابتكار الثلاجة المتنقلة الموفرة للطاقة وإهدائهم منح دراسية كاملة طوال فترة دراستهما الجامعية وحتى الدراسات العليا.

انطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في شهر مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.