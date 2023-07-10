عضو «الغرف التجارية»: استقرار سعر الأرز وتوقعات بانخفاضه قريبا

أكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه لا يوجد أي نقص أو أزمة في كمية الأرز المعروضة بالأسواق، موضحا أنه لا يتبقى سوى 67 يوما فقط على موسم حصاد الأرز الجديد، وبالتالي زيادة المعروض والمخزون منه، وانخفاض أسعاره في السوق المحلية، وتوقع المنوفي أن يتراجع سعر الأرز بعد حصاد الموسم الجديد لـ20 جنيها للكيلو، ويمكن أقل من ذلك خلال الأيام المقبلة.

المنوفي يشدد على ضرورة وضع الحكومة منظومة صارمة لتداول السلع

وأوضح المنوفي، أن أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى، تشهد حالة من الاستقرار والوفرة، إلا أنه توجد ممارسات هي التي تتسبب في ارتفاع الأسعار والبلبلة في الأسواق، مشددا على ضرورة وضع الحكومة منظومة صارمة وواضحة المعالم والتفاصيل لتداول السلع الغذائية تساهم في منع الوسطاء وتقليل حلقات تداول السلع بين المنتج والمستهلك، والتموين تستعين بالخبرات العالمية لبدء التطبيق وتوفير المنتجات للمواطنين.