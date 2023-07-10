انخفاض أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم.. بكم عيار 21؟

تراجعت أسعار الذهب في منتصف التداولات الصباحية اليوم، للمرة الثانية، مقارنًة بأسعار بداية التعاملات، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون»، لتداول الذهب.

وسجل عيار 21 انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات، إذ وصل سعر الجرام لنحو 2165 جنيها، مقابل 2175 جنيهات في تعاملات الظهيرة اليوم.

وجاءت أسعار الذهب في الصاغة المصرية الآن، «2474 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2165 جنيها، وعيار 18 بسعر 1856 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و320 جنيها».