أسعار السلع التموينية لشهر يوليو.. كيلو السكر بـ12.60 جنيه

بدأ أصحاب البطاقات التموينية، صرف السلع التموينية لشهر يوليو أمس السبت الموافق 1 يوليو الجاري، من منافذ الصرف المتاحة والمنتشرة على مستوى المحافظات، ويستمر الصرف طوال أيام الشهر.

أما عن أسعار السلع التموينية يوليو 2023، فهي نفس أسعار السلع التموينية عن الشهر الماضي، وفقا لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار السلع التموينية يوليو 2023، وفقا لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

أسعار السلع التموينية يوليو 2023

- بسكويت يويوز سادة بـ1.5 جنيه.

- بسكويت يويوز ويفر أنواع بـ2.75 جنيه.

- بسكويت تومورو أنواع بـ3.75 جنيه.

- بسكويت بوو أنواع بـ3.75 جنيه.

- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بـ2.50 جنيه.

- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بـ4 جنيهات.

- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بـ6 جنيهات.

- فول معبأ 500 جم بـ9 جنيهات.

- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بـ18 جنيهًا.

- سكر معبأ 1 كجم بـ12.60 جنيه.

- زيت خليط 800 مللي بـ30 جنيهًا.

- أرز معبأ 1 كجم بـ12.60 جنيه.

- مكرونة 800 جم بـ13 جنيهًا.

- مكرونة 400 جم بـ6.50 جنيه.

- عدس مجروش 500 جم بـ21 جنيهًا.

- مسلى صناعي 800 جرام بـ36 جنيهًا.

- شاي ناعم 40 جراما بـ5 جنيهات.

- صلصة 300 جرام بـ8 جنيهات.

- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بـ18 جنيهًا.

- مربى أنواع 350 جرامًا بـ16 جنيهًا.

- جبنة تتراباك 250 جراما بـ14 جنيهًا.

- جبنة تتراباك 125 جراما بـ7 جنيهات.

- مسحوق أتوماتيك 800 جرام بـ25 جنيهًا.

- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيها.

- صابون غسيل 125 جراما بـ3 جنيهات.

- صابون تواليت 125 جراما بـ7.50 جنيه.

- لبن جاف 125 جراما بـ25.50 جنيه.

- خل 5% 900 مللي بـ6 جنيهات.

- کیس ملح طعام 300 جراما بـ1.25 جنيه.

- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بـ3 جنيهات.

- کیس سائل غسيل أواني 80 جراما بـ3 جنيهات.