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مساجدهن أيادٍ بيضاء في بيوت الله

كتب:

أحمد عاطف  
تصوير:

فادى عزت
09:05 م | الإثنين 10 يوليو 2023
مساجد سيدات آل البيت

مساجد سيدات آل البيت

«الوطن» تقدم إطلالة على مساجد أثرية تحمل أسماء سيدات صاحبات أدوار روحية وتاريخية كبيرة

 بين مئات المساجد الأثرية والتاريخية التى تزخر بها مصر، تبقى المساجد التى تحمل أسماء نساء علامة مميزة وشاهدة على حضورهن البالغ وتأثيرهن فى تاريخ الحضارة الإسلامية، وتعكس الدور الكبير للمرأة فى عمارة وإنشاء المساجد وتخصيص أوقاف لها، وتدشين مدارس تعليم القرآن وعلوم الحديث، وكذلك أعمال البر، والإنفاق عليها بسخاء.

ومن أبرز المساجد التى حملت أسماء سيدات فى مصر مجموعة مساجد سيدات آل البيت المنتشرة فى ربوع مصر، لا سيما محافظة القاهرة، ويأتى فى مقدمتها مساجد السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة والسيدة فاطمة النبوية والسيدة سكينة، والسيدة رقية، فضلاً عن مساجد أخرى أنشئت فى عصور مختلفة، وظلت شامخة وشاهدة على عطاء المرأة.

«الوطن» تقدم فى هذه السلسلة إطلالة على «مساجدهن» التى تحمل أسماءهن، سواء لتكريمهن مثل مساجد سيدات آل البيت، أو اللاتى بنينها لتخلد أسماءهن أبد الدهر، والحلقة الثانية من سلسلة «مساجدهن» مخصصة لـ3 مساجد تاريخية تحمل أسماء 3 سيدات هن «الست مسكة، أم السلطان شعبان، والخازندارة»، ولكل واحدة منهن قصة تاريخية تستحق أن تُروى، ولكل مسجد تاريخ جدير بمعرفة دوره وقيمته التاريخية والمعمارية والأثرية.

 

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بقلم أحمد عاطف  