قائمة المساجد الأثرية بنطاق الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق.. تعرف عليها

نشرت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق، في بيان لها، قائمة بالمساجد الأثرية التي تقع بنطاق الخط، لخدمة ركاب المترو، خاصة وأن مساجد مصر تزخر بالمصلين والمتعبدين والزوار طوال شهر رمضان.

قائمة المساجد الأثرية التي تقع بنطاق الخط الأخضر الثالث

ووفقا لبيان الشركة، فمن بين قائمة المساجد الأثرية التي تقع بنطاق الخط الأخضر الثالث، مسجد الحاكم بأمر الله الذي يقع بُعد 10 دقائق سيرًا من محطة باب الشعرية وعلى مقربة من باب النصر الذي يقع بالسور الشمالي للقاهرة الفاطمية يقع مسجد الحاكم، والذي تم افتتاحه في رمضان من عام 1013، وشارك الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله في مسيرات احتفالية إلى المسجد لاستقبال الشهر الكريم.

مسجد الأقمر

وفقا للموقع الرسمي لشركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، يضم نطاق الخط الأخضر الثالث أيضاً مسجد الأقمر، حيث يقع جنوب مسجد الحاكم وفي شارع المعز يقع مسجد الأقمر وهو مسجد صغير قد لا يضاهيه في رونقه المعماري أي من مساجد القاهرة الفاطمية، وكان نموذجًا للعديد من التقاليد المعمارية التي أصبحت فيما بعد عناصراً أساسية في العمارة المملوكية.

يمكن من خلال الخط الأخضر الثالث الوصول إلى مسجد الظاهر بيبرس، فعلى بُعد خطوات من محطة الجيش تبدو لك أسوار مسجد الظاهر الشاهقة حيث يبلغ ارتفاعها 11 مترا وتضم واحدة من أكبر ساحات الصلاة في القاهرة، والذي خضع للتجديدات وأعيد افتتاحه للمصلين والزائرين من مختلف الأنحاء، بعد عقود من الإهمال.

مسجد النور

أيضاً مسجد النور، والذي تم الانتهاء من بنائه في السبعينيات من القرن الماضي وأصبح معلمًا من معالم حي العباسية بمئذنتيه الشاهقتين، ولعب على مدار تاريخه دورًا محوريًا في الاحتفال بشهر رمضان حيث عُرف أئمته بالخطب والقراءات التي حفرت في أذهان الكثير من المصريين.

مسجد الحسين

وأخيراً تضم قائمة المساجد الأثرية التي تقع في نطاق الخط الأخضر الثالث، مسجد الحسين، وهو بمثابة عودة إلى القاهرة الإسلامية وإلى مسجد يرتاده الزوار من أنحاء العالم كافة لارتباطه في الثقافة الشعبية بضريح الإمام الحسين، حيث خضع مسجد وساحة الحسين لمشروع ترميم ضخم قبل استقبال الزوار الذين يتوافدون خلال رمضان للصلاة في رحابه.