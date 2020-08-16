الأوقاف: طلبنا 800 مليون جنيه لترميم المساجد الأثرية

كشف مجدي أبو عيد، مدير الإدارة الهندسية بوزارة الأوقاف، عن طلب الوزارة تخصيص مبلغ 800 مليون جنيه لترميم المساجد الأثرية.

وقال خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، اليوم الأحد، أنه تم تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه فقط، وهناك تنسيق بين وزارتي الآثار والأوقاف في هذا المجال، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة لترميم وصيانة ما يقرب من 2000 مسجد مسجلين كآثار.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة مارجريت عازر بشأن صيانة وترميم مسجد الخازندارة بحي شبرا بالقاهرة، لقيمتة الأثرية والتاريخية والإسلامية.

وأكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن هناك تنسيقا كاملا بين وزيري الأوقاف والآثار فيما يخص العمل على ترميم وصيانة المساجد الأثرية، مؤكدا أهمية ذلك في دعم وتنشيط السياحة الدينية.

وأوضح "العبد"، أنه سعيد بتقديم النائبة مارجريت عازر لمثل هذا الطلب، وهو ما يؤكد أن المجتمع المصري نسيج واحد، وأن إعلاء قيم المواطنة فوق كل اعتبار، وما يحدث نموذج فريد لا يوجد إلا في مصر فقط.