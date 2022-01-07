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محمود مسلم

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الهندي لبحث سبل التعاون

كتب:

الوطن
05:36 م | الجمعة 07 يناير 2022
وزير الخارجية

وزير الخارجية

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 7 يناير الجاري، اتصالاً هاتفياً من نظيره الهندي، الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، لتهنئته بحلول العام الميلادي الجديد، حيث تباحثا حول مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجمل المجالات والدفع بها قدماً لآفاق أرحب.

 

تشاور لتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا على الحرص على الارتقاء بالعمل المشترك ومواصلة الدفع قُدماً بمسار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وأعربا عن أهمية استمرار التشاور لتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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