لما جبريل: العلمين الجديدة حلم تحقق.. والمهرجان سيكون من أفضل أشكال الترويج لها

قالت لما جبريل موفدة قناة «إكسترا نيوز» إلى مدينة العلمين الجديدة، إنّ العلمين الجديدة حلم تحقق على الأرض، مشيرةً إلى أنّ السياحة الشاطئية بها تجذب أفواجا وضيوفا من الوطن العربي ومن خارجه: «مهرجان العلمين الجديدة من أفضل الأشكال للترويج لمدينة العلمين الجديدة، حيث سيشهد ظهورا مميزة للقوة المصرية الناعمة وعرض لإمكانيات المدينة في الرياضات المختلفة والمصممين والأزياء وعروض للسيارات والطائرات في سماء العلمين، وهو ما يلبي كل أذواق وطموحات زائري العلمين».

«العلمين الجديدة» مدينة عالمية وبها فنادق عالمية

وأضافت «جبريل»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، مع الإعلامية نانسي نور: «العلمين الجديدة بها فنادق عالمية وتجربة سياحية متكاملة مثل سياحة الشاطئ ورياضات الشاطئ، نتحدث عن مدينة متكاملة، ومَن يخرج مِن العلمين الجديدة قد لا يخرج منها قبل انتهاء الصيف».

وتابعت الإعلامية: «قبل مهرجان العلمين الجديدة، فإنّها تجذب الضيوف من كل مكان بالعالم، ونشرف بأننا جئنا إلى هنا للتغطية في فترة الإنشاءات، والمميز فيها أنها ليست صيفية أو لغرض سياحي فقط، لكن يمكن العيش بها طوال العام، حيث تحتوي على مؤسسات حكومية ومؤسسات خاصة ومحال تجارية وأماكن للسكن وجامعات، وهذا الأمر يفيد كل قرى الساحل الشمالي وليس العلمين فقط، حيث يتم الاستفادة من جمال هذه المنطقة طوال العام وليس أشهر الصيف فقط».

مصر لديها أحسن شواطئ في العالم

وأكدت أن مصر لديها عقول على أعلى مستوى، مشيرةً إلى أن مهرجان العلمين الجديدة سيتيح فرص عمل كثيرة في مختلف المجالات: «ننتظر أن تُعنون أهم الصحف ووكالات الأنباء العالمية هذا المهرجان، فالسياحة هي مخرجنا الآمن في التوقيت الحالي، وتوقيت المهرجان مميز جدا، لأن مصر لديها أحسن شواطئ في العالم».

وأوضحت أن مصر لديها مناطق كثيرة لم تستغل بعد في ملف السياحة، وبالتالي، فإنه يتم العمل على استغلال المهرجان كونه الأكبر في الشرق الأوسط، وسيتم استغلال عمليات الترفيه، لأن الترفيه في حد ذاته صناعة مهمة جدا، وبخاصة أن المصريين لهم بصمة في صناعة الترفيه في الوطن العربي.