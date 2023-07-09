«إكسترا نيوز» تعرض تقريرا عن الحوار الوطني يناقش تعزيز ودعم نشاط الأحزاب

عرض برنامج «الحوار الوطني»، على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي محمود السعيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الحوار الوطني يناقش تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها».

ووفقا لما جاء في التقرير، فإن جلسات المحور السياسي للحوار الوطني طرحت العديد من الحلول لدعم نشاط الأحزاب وتقوية وجودها ودورها في الشارع. ويتصدر تلك الحلول ضرورة الحوكمة المالية والإدارية داخل تلك الأحزاب، لتظل منابرها مستمرة ونشطة في تكوين أجيال سياسية واعية تقود مؤسسات الدولة ولا تترك فراغا لأي تيارات أو جماعات لا تؤمن بالدولة الوطنية.

اهتمام كبير من القيادة السياسية

وتعطي القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة لعملية دعم الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها اهتماما كبيرا وواضحا، في الوقت الذي حملت جلسات المحور السياسي خلال الأسابيع الماضية العديد من النقاشات التي تستهدف تنشيط الحياة الحزبية في مختلف ربوع مصر، وأن يكون لها دور تثقيفي ومجتمعي بجانب دورها الأساسي كي تكون ظهيرا للشارع بمختلف الفئات والأعمار.

مقترحات عديدة

وجاءت العديد من المقترحات في مناقشات المحور السياسي لحوكمة الأحزاب، منها عمل رقابة مالية على كل الواردات والصادرات المالية من وإلى الأحزاب، وعمل دورة مستندية محكمة وإرساء قواعد الديمقراطية الانتخابية داخل الأحزاب.