أستاذ هندسة: مصر تعمل على تطوير قطاعات الطاقة منذ 2014

قال الدكتور سامح نعمان، أستاذ الهندسة وخبير الطاقة، إن الدولة المصرية منذ 2014، تعمل بشكل كبير على تطوير قطاعات الطاقة بجميع أنواعها الشمسية والكهربائية والمياه، فضلا عن توفير الغاز واستخدامه في السيارات، ومصانع البتروكيماويات.

سعر الوحدة الحرارية

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «إكسترا اليوم»، مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية «إكسترا اليوم»، أن الدولة أنتجت 13 مليون وحدة من الغاز الطبيعي خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن سعر الوحدة الحرارية في مصر أثناء الأزمة الروسية الأوكرانية، كان 3 دولارات، بينما كان سعرها في الخارج بـ84 دولارا.

تحويل السيارات للغاز الطبيعي وفر 6 ملايين دولار للدولة

وأوضح أنه جرى تحويل 400 ألف سيارة للغاز الطبيعي، ساعدت على توفير نحو 6 ملايين لتر بنزين، أي ما يساوي 6 ملايين دولار، متابعًا أن مصر وصل إنتاجها من البترول هذا العام، إلى 80 مليون طن، مقسم على 28 مليون طن للزيت الخام، و51 مليون طن للغاز الطبيعي.

وأكد أن مصر في جميع الاتجاهات، سواء كانت تقليدية أو بترول أو طاقة متجددة، أصبحت المورد الرئيسي في المنطقة، موضحًا أن الدولة أدخلت الغاز للبيوت بالتقسيط، ما يوفر الغاز المستورد.