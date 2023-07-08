«لو بتجهز شقتك الجديدة».. طريقة التقديم لتوصيل عداد الغاز الطبيعي

يتجه بعض ملاك ومستأجري الشقق الجديدة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى منازلهم بدلًا من شراء أسطوانات البوتاجاز، خاصة أنَّ الخدمة أصبحت متوفرة في أغلب المحافظات والقرى، عقب انتشارها ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك توفيرًا للجهد والمال الناتج عن تغيير الأسطوانة بشكل دوري.

وللاشتراك في خدمة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والتي يبحث عنها دائمًا من يمتلك شقة جديدة، هناك عدد من الأوراق المطلوبة التي يجب أن تتوفر، في طلب التقديم سواء كان الطلب مقدم يدويا من خلال مراكز خدمة العملاء للشركات أو من خلال التقديم الإلكتروني.

وتستعرض «الوطن» شروط وخطوات التقديم على عداد الغاز الطبيعي «أونلاين» وفقًا لمواقع شركات الغاز الطبيعي.

- الدخول لموقع الشركة التي تتبع لها مكان الوحدة السكنية.

- إدخال البيانات الأساسية مثل الاسم بالكامل والمنطقة ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني.

- إدخال العنوان واضحًا مع أشهر علامات بجوار العقار.

- تحديد نوع العقار المراد توصيل الغاز الطبيعي له «شقة - فيلا - محل تجاري».

- صورة إثبات الشخصية.

- إيصال مرافق وعقد العقار.

خطوات التقديم على عداد الغاز الطبيعي أونلاين

التعاقد على توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية يمكن أن يتم بنظام التقسيط أو الدفع النقدي:

1. التعاقد بنظام التقسيط:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة من عقد التمليك.

- إيصال كهرباء حديث.

- استيفاء استمارة البنك الأهلي المصري.

2. التعاقد النقدي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة من عقد التمليك.

- إيصال مرافق.