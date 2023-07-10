عاجل.. تفاصيل إيقاف القيد لـ نادي الزمالك

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، عن وصول خطاب رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لمسؤولي الجبلاية، بإيقاف نادي الزمالك من قيد الصفقات الجديدة، بسبب الأموال المستحقة لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، في صفقة عودة محمود عبد الرازق شيكابالا لصفوف الفريق الأبيض.

إيقاف القيد للزمالك

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «تلقينا خطابا رسميا بشأن إيقاف قيد الزمالك، ولكن ليس دورنا الإعلان عن ذلك، لأننا لسنا طرفا، نادي الزمالك هو من سيعلن عن ذلك».

وأضاف: «مسؤولو نادي الزمالك كانوا يعرفون أنهم سيتم إيقافهم من القيد حال عدم السداد، والخطاب يتضمن إيقاف الزمالك من قيد صفقاته إذا لم يدفع المستحقات لفريق سبورتنج لشبونة».

اتحاد الكرة يخطر الزمالك بإيقاف القيد

وأكمل: «أخطرنا نادي الزمالك بوصول الخطاب، والإعلان عن هذا الأمر سيكون من خلال الفريق الأبيض، وسيبدأ تنفيذه مع فتح باب القيد عقب نهاية مباريات الدوري، وإذا دفعت إدارة نادي الزمالك المستحقات سيتم رفع الإيقاف».

لقراءة الخبر كاملا من هنا