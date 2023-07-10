أحمد موسى: محطة معالجة الصرف الصحي بسيوة تسهم في زراعة ألف فدان أشجار

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لواحة سيوة، لم تحدث منذ سنوات، حيث رافق «مدبولي» عدد من وزراء الحكومة، لتفقد المشروعات القومية التي تتم بالواحة، مشيرا إلى أن معالجة الصرف الصحي، ستسهم في زراعة ألف فدان من أشجار الغابات.

ولفت موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن رئيس الوزراء استمع لشرح مفصل بشأن تطهير البحيرة بسيوة ومصارفها، ضمن مشروع تطوير منظومة إدارة الري والصرف.

استقبال رئيس الوزراء

وتابع أحمد موسى: رئيس الوزراء استقبله الأطفال والأهالي، واستمع منهم عن ما يحتاجونه لتنمية الخدمات فيها، علاوة على زيارته لورش الحرف اليدوية والتراثية، وبعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحد المنتجعات السياحية في المنطقة.

مشروعات دعم السياحة والهوية البصرية

وعلق أحمد موسى قائلا: «رئيس الحكومة وجه أيضا بسرعة إنجاز المشروعات في الدولة، خاصة التي تدعم السياحة، علاوة على الاهتمام بالهوية البصرية لواحة سيوة».

وقال إن الدكتور مصطفى مدبولي، تحدث مع الأهالي في وحدة مرور سيوة، التي ساعدت المواطنين، ووفرت لهم وقتا طويلا في إنجاز خدماتهم، مشددا على أن الأهالي عبروا عن فرحتهم وسعادتهم بتلك الزيارة التاريخية.

ونوه موسى، بأن محطة معالجة الصرف الصحي في سيوة، تكلفت نحو مليار جنيه، بدأ العمل فيها 2019 لمعالجة مياه الصرف، والتي ستساعد في زراعة ألف فدان أشجار الغابات.