كنيست «الاحتلال» يوافق على قانون الإصلاح القضائي في التصويت الأولي

وافق كنيست الاحتلال الإسرائيلي، بغالبية 64 صوتا، في التصويت الأولي، على قانون الإصلاح القضائي، الذي يهدف إلى تقليص سلطات المحكمة العليا، وفقا لما ذكرته وسال إعلام بينها شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ومساء أمس الاثنين، بعث رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برسالة إلى يتسحاق هرتسوج، بشأن اقتراح بشأن التشريعات القضائية، وتأجيل التعديلات عليها، وقال في الرسالة، إنه لن يوقف التشريعات القضائية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

كما طلب نتنياهو، من المدعي العام حضور اجتماع حكومة الاحتلال لمناقشة إجراءات الشرطة في مواجهة المظاهرات.

وأشار في رسالته إلى رئيس الاحتلال يتسحاق هرتسوج، إلى أن صبره ينفد بسبب الاضطرابات التي نجمت عن مظاهرات جديدة ضد التعديلات القضائية.