رسالة خاصة من بايدن إلى نتنياهو تكشف «منسوب التوتر»

كشف موقع «أكسيوس» الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن بعث برسالة خاصة و«حازمة» إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في خضم الأزمة التي اندلعت بالدولة العبرية بسبب انقسامات حادة حول تعديلات قضائية. ونقل الموقع عن مصدرين أمريكيين وصفهما بالمطلعين، أنه بعد ساعات من توجيه بايدن لتلك الرسالة، خرج نتنياهو على التليفزيون من أجل الإعلان عن تعليق تشريع التعديلات القضائية.

مشروع التعديلات القضائية في إطار توافقي

وأورد «أكسيوس» أن البيت الأبيض كان قد حث نتنياهو طيلة أشهر على أن يتم مشروع التعديلات القضائية في إطار توافقي، وهو أمر لم يحصل.

وأضاف المصدران أن هذه الرسالة من بايدن إلى نتنياهو تكشف التوتر المتزايد بين الدولتين الحليفتين، وكيف أن بايدن كان منخرطا على نحو وثيق في مساعي إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بعدم المضي قدما في القانون.

وزاد منسوب التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بعدما أقدم نتنياهو على إقالة وزير الدفاع في حكومته اليمينية، يوآف غالانت، في وقت سابق من مارس الجاري.

وما إن صدر قرار الإقالة، حتى دخل البيت الأبيض في استشارات مكثفة من أجل تحديد طبيعة الرد الممكنة على قرار نتنياهو، وفق موقع «أكسيوس».